Il cronotachigrafo è fermo ma il tir si muove lo stesso: ecco il trucco

di Paola Treppo

GONARS (Udine) -del, lo blocca con lae viaggia lo stesso inma l’autotrasportatore viene scoperto edalla polizia stradale. L'uomo aveva occultato abilmente una calamita sotto il proprio tir per alterare ledel cronotachigrafo; a pizzicarlo, giovedì scorso, 22 marzo, in autostrada, lungo la, in prossimità dell’area di servizio di, è stata una pattuglia della sottosezione di Palmanova che ha controllato uncon targa slovacca.Subito è emersa una anomalia: il cronotachigrafo, infatti, non registrava niente anche se il mezzo era in movimento. Un approfondito controllo eseguito dei poliziotti, che lo hanno fatto accostare nell’area di sosta, ha permesso di trovare sotto il mezzo pesante una calamita abilmente nascosta che alterava le rilevazioni dello strumento.All’autista, un cittadino slovacco di 43 anni, è stata comminata una sanzione di quasi 1700 euro; gli è stata ritirata la patente e gli sono stati tolti 10 punti. Il trucco della calamita viene utilizzato spesso per alterare il tracciato del cronotachigrafo, uno strumento obbligatorio che registra i tempi di guida e di necessariodei conducenti professionisti.