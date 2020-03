Caso sospetto di Coronavirus sul treno: convoglio soppresso e sanificato

Sospetto caso di Coronavirus in carrozza: treno soppresso. Un treno regionale proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Trieste è stato prima fermato in stazione a Udine e successivamente soppresso. Doveva proseguire verso Trieste Centrale.

Sospetto caso di Covid-19: paura in treno

A bordo c'era unaproveniente da Lodi e che in precedenza aveva accusato un. Dall'interno del convoglio è partita la chiamata al 112, per il timore che si trattasse di un caso di Coronavirus . La passeggera è stata presa in carico dal servizio sanitario regionale ed è stata trasferita all'ospedale di Udine per accertamenti. Il treno è stato fermato ed è in corso ladel convoglio.

