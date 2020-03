Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 18 casi certi di contagio: 2 nuovi a Trieste e 2 a Gorizia

TRIESTE - Salgono a 18 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Lo comunica oggi, 4 marzo 2020, la Regione. Da ieri sera a oggi il Sistema sanitario regionale (Ssr) ha registrato quattro nuovi contagi. Tre persone, due delle quali ricoverate in ospedale in buone condizioni, si trovano nell'area triestina mentre la quarta si trova a Gorizia in isolamento domiciliare. Tutti sono stati presi in carico dal Ssr. A oggi i tamponi effettuati sono 372.

LA MAPPA DEI CONTAGI A NORDEST

