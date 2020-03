Coronavirus Veneto, sesta vittima del contagio. Morto all'ospedale di Venezia. ​Gli infetti salgono a 360

Coronavirus dopo i due morti di Treviso di ieri pomeriggio, si aggiunge un'altra vittima questa volta a Venezia. Sale anche il numero dei contagiati in Veneto: sono 360, quindi 27 in più rispetto a ieri. E aumenta il numero dei ricoverati in terapia intensiva: che passano da 19 a 23.



Covid-19 in Veneto, i nuovi casi di contagio oggi

Salgono a

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 99

Azienda ospedaliera di Padova 37 pazienti

Azienda ospedaliera di Verona 4 pazienti

Ospedale di Treviso 24 pazienti

Ospedale di Mestre 8 pazienti

Ospedale di Venezia 10 pazienti

Ospedale di Mirano 1 paziente

Ospedale di Dolo 1 paziente

Ospedale di Vicenza 5 paziente

Ospedale di Legnago 3 paziente

Ospedale di Rovigo 4 paziente

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 2 pazienti

Coronavirus, le ultime notizie dal Friuli Venezia Giulia

Consigliere regionale positivo al virus, quarantena per tutti i colleghi. l consigliere regionale del Fvg Igor Gabrovec (Partito democratico) è risultato positivo al Coronavirus. Stamattina era in aula in consiglio regionale. La giunta sta valutando eventuali misure di isolamento per gli altri consiglieri... (LEGGI TUTTO). Ci sono poi le ultime news per quanto riguarda i casi di contagio in Fvg: i casi positivi al test del coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 13, con un ulteriore caso dubbio il cui test ha dimostrato una certa debolezza e stiamo attendendo di ripeterlo. Si riferisce a una persona di Trieste.

Coronavirus. Le ultime ore del paziente 1 del Veneziano: cosa ha ucciso Mario Veronese?

Ultimo aggiornamento: 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA