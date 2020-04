Primi due morti alla casa di riposo di Paluzza, 62 anziani positivi su 92 ospiti

Una vittima in ospedale e una in casa di riposo. Il focolaio di coronavirus all'interno della casa di riposo per anziani Brunetti, a Paluzza in Carnia, «Un momento drammatico» lo definisce il sindaco di Paluzza Massimo Mentil in riferimento alla situazione della struttura per anziani, dove il primo caso positivo era stato accertato la scorsa settimana. In pochi giorni tra gli ospiti la situazione, malgrado gli accorgimenti adottati, è degenerata,. Sono saliti a 62 gli anziani ospiti contagiati, sui 90 complessivamente accolti. Quattro invece gli operatori positivi al covid-19. E purtroppo sono arrivate anche le prime due vittime. «Il nostro pensieri va ai familiari delle persone decedute" ha detto affranto il sindaco che alle 15 si troverà in videoconferenza con l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi e i vertici della struttura per affrontare la situazione.

