Ieri il Dipartimento di Prevenzione ha completato i tamponi a tutti gli anziani della Casa di riposo Brunetti di Paluzza non interessati al primo rilievo diagnostico (circa una novantina). Al momento sono 23 i positivi nella struttura, 19 ospiti e 4 dipendenti e le criticità riguardano un paio di persone, una già ricoverata martedì sera ed una trasportata nella tarda serata di ieri in ospedale. Ciò che desta maggiore preoccupazione è proprio l'improvviso insorgere di sintomatologie sospette poi accentuate dalla generale presenza di pluripatologie. Si conta di avere l'esito il più presto possibile. Nel frattempo è in fase di completamento il pieno assestamento del reparto destinato agli anziani contagiati. L'Azienda Sanitaria ha messo a disposizione un medico dedicato che sarà presente quotidianamente per seguire da vicino l'evoluzione del quadro clinico. Nelle more degli esiti dei tamponi, verranno rafforzate le misure igienico sanitarie precauzionali, per la piena salvaguardia tanto degli anziani la cui condizione di contagio è ancora sospetta che per il personale. Sarà cura della Direzione stessa quotidianamente richiamare i familiari per fornire informazioni precise sul singolo caso. P In tema di case di riposo si è registrato ieri anche l'intervento dell'assessore regionale Riccardi sulla situazione della Casa per gli anziani di Cividale del Friuli, dopo le polemiche emerse a livello locale: Sull'Asp di Cividale è stato attivato subito un monitoraggio, consegnando in un primo momento 400 mascherine e altre 350 in una seconda volta, oltre al gel disinfettante. Al momento, all'interno della residenza, non vengono individuati casi positivi al Coronavirus.

