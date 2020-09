Alunno di scuola materna positivo: avviati i controlli e chiusa la struttura

UDINE - Un bambino di una scuola materna di un piccolo paese del Medio Friuli è risultato positivo al coronavirus. La conferma arriva dal vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Come spiega il sindaco di Bertiolo Eleonora Viscardis, il piccolo aveva frequentato soltanto un giorno in classe, in un piccolo gruppo. Sono stati avviati i tamponi e i test su tutte le persone che potrebbero essere entrate in contatto con il bimbo.

Questo episodio segue i casi di positività al coronavirus riscontrati in un istituto superiore di Cervignano del Friuli, dove erano stati avviati i corsi di recupero e dove sono risultati contagiati una ragazza e un ragazzo. Immediata la sospensione delle lezioni.

