Controlli stradali della Polizia: 120 fermati, 6 patenti ritirate per alcol e oppiacei

UDINE - Raffica di controlli nella notte tra sabato e domenica 24 marzo sulle strade che dal centro cittadino di Udine conducono alle grandi arterie autostradali della regione. In tutto sono stati 120 i veicoli controllati dalla Polizia di Stato. Sei le patenti ritirate, un conducente è risultato positivo agli oppiacei.

LE VIOLAZIONI

Grazie alla presenza del laboratorio mobile della Polizia di Stato e del Medico Superiore della Questura di Udine e del suo staff è stato infatti possibile sottoporre a screening preliminare per la ricerca di sostanze psico-attive, psicotrope o stupefacenti 5 conducenti di cui uno è risultato positivo.

I campioni di liquido biologico salivare saranno inviati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per le indagini biologiche di secondo livello. Nel dettaglio, le violazioni sono state: tre conducenti positivi all’etilometro con alcolemia tra 0,51 e 0,80 grammi di alcol per litro di sangue; due conducenti positivi all’etilometro con alcolemia tra 0,81 e 1,5 grammi di alcol per litro di sangue; un conducente positivo all’etilometro con alcolemia superiore a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue, nonché risultato positivo al prelievo salivare per gli oppiacei.