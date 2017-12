Gratis al mare (d'estate): Lignano lancia il concorso, 700 premi in palio

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIGNANO SABBIADORO (Udine) - Mille giorni die mare per oltre 700 fortunati vincitori. Premiati per aver scelto la città diSabbiadoro anche nei mesie ripagati dall'ospitalità degli operatori del. Questo è il concorso, giunto alla quarta edizione, al via da sabato scorso, 23 dicembre, riservato ai visitatori del presepe di sabbia allestito per i mesi di dicembre e gennaio, nella zona della. Visitatori che hanno così l'occasione di tornare a Lignano grazie alche mette in palio un migliaio di giornate da trascorre al mare la prossima, fra permanenze giornaliere negli uffici spiaggia, weekend negli hotel convenzionati fino alle 4 settimane di villeggiatura per due persone negli hotel selezionati dal Consorzio.Partecipare è semplice. Per scoprire se si è fra i fortunati vincitori dei mille giorni di vacanza che il Consorzio mette in palio ogni estate, basta comunicare con unal numero 366.635.8457, oppure utilizzando la scheda disponibile nella paginadel Consorzio Spiaggia viva all'indirizzo http://concorso.spiaggiaviva.com il numero delche viene consegnato all'ingresso del presepe di sabbia aperto fino al prossimo 28 gennaio. Complice il boom di visitatori registrato a ogni edizione dal presepe, in tre anni i contatti alla pagina del concorso Mille giorni di sole hanno superato quota 15mila.Il segreto di questo successo lo spiega Donatella Pasquin, presidente del Consorzio spiaggia viva che riunisce quindicididella spiaggia di Lignano Sabbiadoro: «Mille giorni di sole è apprezzato dai molti visitatori che scelgono di trascorrere a Lignano qualche giornata fra dicembre e gennaio, per la sua semplicità e immediatezza - dice -. Visitatori che, per la fedeltà dimostrata alla spiaggia di Lignano, vengono premiati dagli operatori del Consorzio».«L'anima del concorso sono proprio l'affetto dei turisti verso la nostra città e l'ospitalità degli operatori. A essere premiato, infatti, è chi ama Lignano e sceglie di trascorre una giornata in Riviera, anche in queste settimane invernali e trova ad accoglierlo le iniziative did'amare, il risultato del lavoro delle molte associazioni che operano a Lignano, come Lignano in fiore e pro loco. Non solo lo splendido, curato dall'associazione Dome Aghe & Savalon, ma anche una ricca serie di iniziative culturali e di intrattenimento, la pista di pattinaggio e i mercatini di Natale. In cambio di questa fedeltà Lignano regala la possibilità di essere ospite dei suoi operatori».