Qualcuno si è salvato grazie a un mezzo “miracolo”, senza scomodare il sacro e restando nel profano. È il caso ad esempio di piccoli borghi come Andreis o Clauzetto, in provincia di Pordenone. Nel comune della Valcellina oppure nel balcone del Friuli un lieto evento ha risollevato la statistica. Sono i paesi che hanno fatto registrare in tutto il 2022 una sola nascita sul territorio comunale. Poco? Assolutamente sì, ma abbastanza per far meglio di un altro gruppo, quello delle “zero nascite”.

C’è un’intera fascia della nostra regione, infatti, nella quale non si nasce letteralmente più. E non è un caso che questa fascia corrisponda a un’emergenza troppo spesso ignorata: quella della montagna, dei piccoli paesi, della fuga dalle valli. Un grido di dolore che si conferma tale con i numeri sviscerati dall’Istat nel 2022 e resi noti ieri dallo stesso istituto di statistica nazionale.



LA LISTA

L’allarme suona in modo più forte in provincia di Udine, anche per la stessa conformazione del territorio. La lista, nel Friuli centrale, è lunga. Nel corso di tutto il 2022 non sono nati bambini a Dogna e a Drenchia, due tra i comuni più piccoli di tutto il Friuli Venezia Giulia. Ma la stessa sorte è toccata anche d Forni Avoltri e Forni di Sotto. Si va quindi in montagna, precisamente in Carnia. E ancora, nella lista figurano secondo l’Istat anche Grimacco e Lauco, ma allo stesso tempo pure Montenars. Bisogna sottolineare tra l’altro che in tutti questi comuni la mortalità non è rimasta a quota zero. Quindi la popolazione per forza di cose è diminuita. Sempre a zero nascite anche Rigolato, Savogna e Stregna. E infine Sappada. Sì, c’è anche il comune geograficamente più giovane del Friuli Venezia Giulia nel gruppo di quelli che mostrano una stagnazione totale della natalità.

In provincia di Pordenone, invece, la stessa sorte è toccata a Barcis e Tramonti di Sopra. E non è assolutamente un caso che si parli di comuni da tempo al centro del dibattito per le loro dimensioni. La vocazione turistica o meno in questo caso c’entra poco o nulla. Si parla infatti di mera sopravvivenza, obiettivo non saldissimo visto il dato comunicato dall’Istat. In provincia di Gorizia, infine, zero nascite nel 2022 per Dolegna del Collio. Nessun comune nella lista in provincia di Trieste.