Martedì nero in autostrada: 40mila mezzi al giorno in transito

di P. T.

FRIULI e VENETO - Ancora. La media giornaliera del traffico pesante, sulla rete di, si avvicina ai 40 mila mezzi. Un numero molto elevato che da solo spiega il motivo dei rallentamenti che periodicamente si verificano soprattutto sulla A4.per l’asse autostradale perché i mezzi pesanti partiti il lunedì mattina dall’Ucraina e dai paesi dell’Est in generale, attraversano il Friuli Venezia Giulia per dirigersi verso le località destinazione.In estate, durante i weekend, lo stop al transito, che riguarda le domeniche, viene esteso anche al sabato, il 27 luglio e il 2 agosto riguarderà pure il venerdì pomeriggio. Questo contribuisce all’effetto accumulo.La ripartenza, il lunedì mattina, provoca congestioni e rallentamenti che sulla A4 Venezia-Trieste creano un lungo serpentone diOggi, martedì 17 luglio, le prime avvisaglie di code si sono manifestate verso le 7 del mattino su tutta la A4 dissolvendosi e riformandosi in continuazione.Per alleggerire il flusso che entra sulla A4, alla barriera di Trieste Lisert è stata adottato il filtraggio, conuna modalità che viene utilizzata nelle giornate più difficili.I transiti sono molto elevati in entrambe le direzioni di marcia con1.500 veicoli/ora da Palmanova in direzione Trieste e 1.560 da Portogruaro in direzione Venezia; di questi il 30% - più o meno 400 - sono mezzi pesanti. Alle 11 di oggi le code a tratti si formano; fra Udine Sud e il nodo di interconnessione di Palmanova in A23 mentre in ingresso allai chilometri di coda segnalati sono quattro.