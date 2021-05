Fino a 32 clandestini stipati nel camper, arrestati i passeur dalla Slovenia

UDINE - Due cittadini pachistani di 27 e 23 anni, regolarmente residenti in Italia, sono stati arrestati dalla Polizia in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal gip del tribunale di Udine al termine di un'indagine della Squadra Mobile di Udine finalizzata al contrasto del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Arresto con inseguimento: passeur trasportava 23 migranti clandestini CONFINE SLOVENO Migranti, quasi mille arrivi al mese in Friuli. Fedriga:... ITALIA/SLOVENIA Lotta all'immigrazione clandestina: denunciate dodici persone UDINE Boom di profughi l'allarme dell'assessore Roberti:...

L'indagine era partita dopo l'arresto, eseguito il 16 luglio scorso a Palmanova (Udine) dalla Squadra Mobile, di un cittadino ucraino, regolare in Italia, fermato lungo l'autostrada A4 alla guida di un camper in cui trasportava, stipati, 32 stranieri senza documenti, tra cui donne e minori. Il mezzo proveniva dalla Slovenia e viaggiava in direzione Venezia. Gli accertamenti avevano permesso di scoprire che il cittadino ucraino aveva compiuto un trasporto di migranti anche il giorno precedente. Ulteriori indagini hanno consentito di risalire agli organizzatori e committenti dei viaggi. I due cittadini pachistani sono stati localizzati il 26 maggio in una cittadina in provincia di Macerata, arrestati dalla Squadra Mobile di Udine con il supporto dei colleghi di Macerata e condotti in carcere ad Ancona. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Udine, i due avevano avvicinato il cittadino ucraino proponendogli, in cambio di denaro, di prestarsi a fare l'autista per recarsi in Slovenia per recuperare alcuni migranti. Ottenuto il suo consenso, si erano recati in un concessionario di camper in provincia di Ancona e gli avevano fornito la somma necessaria per noleggiare il mezzo, chiedendogli di registrarlo a suo nome.