Massimo relax in vacanza: ecco le case isola che galleggiano in mare

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - È una bella storia quella delle dueFloating Resorts Sunset e River asulSabbiadoro in località Riviera. È la storia di due imprenditori che, nell'era di Internet, si sono conosciuti in fiera anel novembre del 2017 e che nell'aprile 2018 avevano realizzato il loro progetto, cosa non proprio così usuale in Italia.Uno èdi Rimini che, supportato del padre Glauco e con una grande passione per il mare e le barche, ha già messo a punto e presentato il primo prototipo di natante casa galleggiante nel marina di Rimini nell'ottobre dello scorso anno. L'altro èche ha seguito lo sviluppo di questo nuovo modo di far vacanza e l’idea di usare spazi poco utilizzati nei marina, insieme al presidente di AssomarinasDopo l’incontro a Padova, il sopralluogo a Marina Uno, la proposta, la visita con la sorella Vera e l’interior designerall’azienda produttrice di mobile homes Adria, per scegliere tipologia e interni, ecco l’arrivo delle piattaforme galleggianti e delle case mobili. Quindi l’assemblaggio, il montaggio e l’inaugurazione. Tutto in meno di 6 mesi. Qualche inghippo non è mancato, come la gru di Midolini fatta arrivare in tutta fretta da Udine per calare le mobile homes sulle piattaforme galleggianti.Stupenda la location scelta a Marina Uno: la banchina esterna sul fiume Tagliamento, sperimentata dallo stesso Ardito con famiglia: tramonti mozzafiato sul fiume, riverberi sull’acqua, cigni e uccelli, le comodità di un marina con piscina, bar, giornalaio, scuola sub, patenti nautiche e ristorante tipico. «Mia figlia Anna che ha 7 anni mi ha chiesto di trasferirci lì...» dice Ardito. Tanti i brevetti inseriti da Angeli nei natantidotati di motore elettrico, luci di segnalamento, dotazioni di sicurezza, salvagenti e cassetta di pronto soccorso.Una bella storia italiana decisa a dicembre davanti a un piatto di tagliatelle da Delinda a Rimini e collaudata in aprile davanti a un branzino di mare, a pochi metri dalle floating resorts al ristorante tipico Al Cason a Marina Uno. «Una questione di fiducia reciproca e il voler crederci fino in fondo» hanno sottolineato Ardito e Angeli dopo aver bagnato le due Floating Resorts Sunset e River con le bottiglie di Prosecco. Fondamentale il supporto del team di Marina Uno Resort: Giancarlo, Erica, Guido, Aristide e Flavio.Non poteva mancare l’ospite d’onore:dell’Adac, cioè l'Aci tedesco con venti milioni di iscritti e cento mila proprietari di, giunto per l’occasione da Monaco di Baviera, presente all’inaugurazione e primo ospite delle case isola. A breve tra il ristorante Al Cason e le Floating Resorts sarà operativo anche il servizio gratuito di passo barca, pensato per iper raggiungere agevolmente l’altra sponda del fiume e il faro di Punta Tagliamento.