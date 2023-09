Capriolo taglia la strada a un ciclista, nell’impatto l’uomo rimane ferito

TARCENTO - Un uomo è stato soccorso questa mattina, giovedì 7 settembre, a Tarcento dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in prossimità del centro abitato in via Mazzini, intorno alle 6:30.

Mentre era in sella ha una bicicletta l'uomo non ha potuto evitare l'impatto con un capriolo. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza che ha preso in carico la persona ferita, poi trasportata in codice giallo, stabile, dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.