Cervo attraversa la strada: ragazza finisce con l'auto nella scarpata profonda 8 metri Foto

AVIANO (PORDENONE) - Incidente all'alba del giorno di Pasqua ad Aviano, in provincia di Pordenone: colpa di un cervo che ha attraversato la strada, una automobilista lo ha incrociato e ha perso il controllo della vettura, finendo nella scarpata profonda 8 metri. L'auto è andata distrutta e la ragazza è rimasta bloccata nell'abitacolo, estratta dai vigili del fuoco e portata in elicottero in ospedale. Lo schianto si è verificato lungo via Pedemontana Centrale, Sp 29, tra Marsure e Costa d'Aviano. Sul posto i Carabinieri della radiomobile di Sacile e il personale del centro recupero fauna selvatica.