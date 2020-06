Calcio serie A, Udinese mercoledì in amichevole con il Brescia alla Dacia Arena

L'Udinese Calcio torna in campo e per prepararsi alla ripresa del campionato di serie A sosterrà mercoledì 17 giugno alle ore 18,30, alla Dacia Arena, una gara amichevole contro il Brescia. Una partita amichevole voluta per testare le condizioni dei rispettivi organici a pochi giorni dalla ripresa delle partite ufficiali e che ha richiesto del via libera della Questura di Udine e della Lega calcio serie A, stante le norme di sicurezza da rispettare in tempi di coronavirus.

L'Udinese scenderà in campo ufficialmente martedì 23 giugno alle ore 21.45 in casa del Torino, mentre il Brescia sarà in campo lunedì 22 giugno alle 19.30 a Firenze, contro la Fiorentina. Udinese e Brescia in questa stagione si sono già affrontate sia nella gara di andata (vinta dal Brescia il 21 settembre alla Dacia Arena per 1-0 con gol di Romulo Souza) e nella partita di ritorno (il 9 febbraio, 1-1 con con di Bisioli e De Paul)

Il match amichevole tra Udinese e Brescia si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Udinese TV, canale 110 del digitale terrestre in FVG e Veneto e visibile in streaming sul sito www.udinese.tv

