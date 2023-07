Cade col parapendio dopo il lancio: grave il pilota 70enne

GEMONA - Un uomo di circa 70 anni, friulano, è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel pomeriggio di oggi, 22 luglio 2023, per le ferite e la frattura ad una gamba che ha riportato a seguito di una caduta con il parapendio poco dopo il lancio dal monte Quarnan, area Gemona/Montanars. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso che ha preso in carico il 70enne per cui è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di