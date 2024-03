Trofeo Montegrappa annullato per maltempo. Cancellate le gare di deltaplano e parapendio

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) – Trofeo Montegrappa, quest’anno “vince” il maltempo. La pioggia persistente ha costretto ad annullare l’edizione 2024. L’evento era in programma da oggi, 28 marzo, fino a lunedì 1° aprile. A sfidarsi sui cieli del Monte Grappa sarebbero stati in 200: la gara attira ogni anno i migliori piloti al mondo di deltaplano e parapendio.

Gli organizzatori hanno deciso, a malincuore, di cancellare l’evento e di rinviarlo al prossimo anno.

Troppo alti infatti i rischi legati al maltempo. Non è stato possibile nemmeno rinviare la competizione, visto che il calendario della stagione era già fitto di appuntamenti.

«Straziante! Ma il tempo è brutto – spiegano gli organizzatori sulla pagina Facebook Trofeo Montegrappa –. Cari piloti abbiamo appena terminato una riunione d'emergenza per controllare le ultime previsioni meteo. Siamo molto tristi ma la "taskabilità" media è molto bassa. Potremmo gestire la situazione giorno per giorno, scommettendo su un compito prima di lunedì, ma con voi non vogliamo giocare: il tempo è brutto e il Trofeo 2024 è annullato».

Per quanto riguarda le iniziative collaterali (come il Testival), gli organizzatori forniranno indicazioni sul proprio sito e sui social network: https://www.facebook.com/TrofeoMontegrappa