Esce di strada e finisce nel torrente, auto quasi sommersa, salvato in extremis

BUJA - Alle 20 circa del 4 aprile 2023 le squadre dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di San Daniele e Gemona supportate dall'autogru della sede centrale di Udine sono intervenute a Buja dove un'autovettura è uscita di strada finendo nel torrente Ledra. I Vigili del fuoco raggiunto il luogo dell'incidente hanno i dossato i dispositivi di protezione individuale specifici per il rischio acquatico e hanno raggiunto la vettura, che era quasi, estraendo il conducente che poi è stato preso in carico dal personale sanitario che lo ha elitrasportato all'ospedale. Al momento i Vigili del fuoco stanno effettuando una ricerca per verificare che nell'autovettura non ci siano altre persone. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri.