La migliore birra Golden Ale in Italia è friulana: chiara, profumata e fresca. L'eccellenza dell'anno si chiama Drinky

La migliore birra Golden Ale d'Italia viene dalla Bassa friulana. Lo ha decretato la giuria internazionale del concorso «Birra dell'Anno» organizzato da UnionBirrai alla fiera Beer&Food Attraction di Rimini. La birra chiara di ispirazione anglosassone ad alta fermentazione e basso grado alcolico si chiama Drinky ed è nata dalla collaborazione tra il birraio Giuseppe Ciutto del Birrificio Basei di Latisana e Sven Moro della Culla del Luppolo di Lignano Sabbiadoro. Tra le eccellenze del Friuli Venezia Giulia che hanno ricevuto riconoscimenti in questa kermesse dove c'erano 2.227 birre in gara, c'è anche il birrificio AntiKorpo / Cittavecchia di Trieste che ha vinto un argento e un bronzo, e il birrificio The Lure di Fogliano Redipuglia (Gorizia) al quale è stata assegnata una menzione speciale.

