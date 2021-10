Terza corsia, varata l'ultima delle 5 campate del cavalcavia sulla Provinciale "251"

TRIESTE - Varata stamani - 3 ottobre - alle 9 l'ultima campata centrale dei 5 cavalcavia, quello della strada provinciale 251 nell'ambito dei lavori del primo sub lotto del secondo lotto della terza corsia (Alvisopoli - Portogruaro) dell'autostrada A4. Nei prossimi giorni verranno issate anche le due campate laterali.

Alle operazioni svoltesi nel corso della notte hanno assisteto anche gli insegnanti e gli studenti del corso di costruzione, ambiente e territorio dell'istituto istruzione superiore da Vinci di Portogruaro. Inoltre, con la conclusione dell'esodo estivo, Autovie Venete ha ripreso le opere di manutenzione dell'asfalto sulla propria rete, necessarie per rendere più sicura e scorrevole la circolazione dei mezzi.

Da domani - 4 ottobre - in autostrada A28 (Portogruaro - Conegliano) sarà ripavimentata la carreggiata sud (direzione Portogruaro) tra gli svincoli di Fontanafredda e Pordenone per un tratto di circa 3,5 chilometri. Il cantiere sarà in funzione - condizioni atmosferiche permettendo - dalle 04,00 di lunedì 4 ottobre alle ore 23,00 di domenica 10. Oltre a istituire un doppio senso di circolazione sulla carreggiata nord (direzione Conegliano), sarà interdetta l'uscita dello svincolo di Porcia (per chi arriva da Conegliano) e l'ingresso allo stesso svincolo per chi è diretto a Portogruaro.