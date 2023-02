Arriva l'ex ct dell'ItalBici Davide Cassani per "Giovedì prima di tutto"

TOLMEZZO - Si svolgerà giovedì prossimo 2 marzo a partire dalle 18 al cinema David di Tolmezzo il secondo incontro del ciclo "Giovedì prima di tutto", organizzato dall'istituto di Credito PrimaCassa Fvg. Si riconferma il format del primo appuntamento, con relatori d'eccezione invitati a raccontare al pubblico le proprie opinioni ed esperienze su temi di grande attualità, in particolare per il nostro territorio. Ci saranno il famoso ciclista, ex ct della nazionale azzurra élite e dirigente sportivo Davide Cassani, lo scienziato e presidente di Carnia Industrial Park Roberto Siagri, Erika Andenna, Direttore del Consorzio Boschi Carnici e Matteo Ghiotto, direttore della Cooperativa Benefit Comunità energetica Part-energy.

Tema dell'incontro "Una regione al passo con i tempi: la transizione ecologica quale fonte di sviluppo economico". La partecipazione alla serata, che prevede anche un momento conviviale, è gratuita e aperta a tutti; duecento sono i posti disponibili ed è vivamente consigliata la prenotazione sul sito istituzionale della banca www.primacassafvg.it Alle prime 100 persone che si prenoteranno e registreranno, sarà regalato il libro "La valle dei Ros" della scrittrice Raffaella Cargnelutti, come omaggio alla Carnia, in cui si svolge il secondo appuntamento del ciclo di "Giovedì prima di tutto".

Al primo incontro, svoltosi lo scorso 2 febbraio al Cinema Visionario di Udine, avevo preso parte 210 persone, di diverse fasce d'età. Scopo delle tavole rotonde è proprio il coinvolgimento dell'intera comunità, con un occhio particolarmente attento ai giovani, ai quali l'istituto di credito di rivolge per sostenerli nel percorso di sviluppo del territorio. Per questo motivo, giovedì prossimo 2 marzo saranno chiamati a intervenire anche gli studenti de, corso ITS di Amaro di energy specialist.