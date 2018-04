Gli sfilano il portafoglio e rubano in due negozi: 3 ragazzi in manette

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AIELLO DEL FRIULI (Udine) - Treper furto aldi Aiello del Friuli la vigilia di. A finire nei guai trepizzicati a fare compere senza pagare all'interno dei negozi del polo dello shopping della Bassa Friulana. Le aperture straordinarie per il weekend pasquale hanno attirato parecchie persone che, grazie alla tregua del meteo, hanno approfittato per fare shopping.In mezzo alla folla si aggirava, però, pure qualche "mano lesta" che, nella calca, ha messo a segno qualche furto. Il movimento insolito di un gruppo composto da tre ragazzi, un giovane di 26 anni e due ragazze di 21 anni, tutti di nazionalità bulgara, non è sfuggito ai carabinieri della stazione di Aiello del Friuli, comandanti dal maresciallo maggiore Gianluca Mondì, che in questi giorni hanno aumentato i controlli specialmente al polo commerciale dell'outlet.Così hanno pizzicato i giovani bulgari mentre sfilavano ila un altro straniero che, intento a fare compere, non si era accorto di essere stato "alleggerito". Aiutati dai colleghi della stazione di Torviscosa, comandata dal maresciallo Massimo Varvaglione, hanno poii tre ragazzi e non sono mancate le sorprese. Ben nascosti tra gli abiti, infatti, i militari dell'Arma hanno trovato calze eappena rubati dai negozi, con le placche antitaccheggio ritrovate rotte e abbandonate all'interno dei punti vendita. I tre giovani bulgari sono finiti in manette per concorso inaggravato e, dopo la convalida, sono stati subito rimessi in libertà.