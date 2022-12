Spaccio, rapina, violenza sessuale e riciclaggio: raffica di arresti nell'udinese

UDINE - Nelle ultime settimane il personale della Polizia di Stato ha arrestato alcuni soggetti destinatari di misure coercitive definitive.

Tra questi un 35enne colombiano, residente in un comune della bassa friulana, condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. Rintracciato e carcerato a Udine poi un 32enne italiano, il quale ora deve scontare una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale, emessa dalla Procura Generale di Trieste, per fatti avvenuti nel territorio friulano.

In carcere anche un 41enne marocchino accusato di riciclaggio. Come disposto dalla Procura di Genova, all'uomo è stata inflitta una pena di 4 anni di reclusione. L’attività investigativa aveva permesso di accertare che lo straniero faceva parte di un sodalizio dedito al trasferimento nelle nazioni dell’area magrebina di veicoli rubati in Italia.

Plurimi episodi di rapina, avvenuti anni fa, gravano su un 31enne di origini campane, il quale, localizzato a Udine, è stato condotto in carcere con una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione. Inoltre, è stato rintracciato e tratto in arresto un 24enne pakistano, attualmente dimorante a Torino, che deve scontare una pena di anni 3 e mesi 7, disposta dalla Procura di Udine, per una serie di condotte illegali, in materia di stupefacenti.