Arrestato e rilasciato, passeur si dà alla fuga: preso dopo quasi 10 anni

di Paola Treppo

TOLMEZZO (Udine) -e rilasciato,si dà alla fuga: preso dopo quasi 10 anni, era all'estero. Le indagini svolte dagli agenti del Commissariato della polizia di Stato dinei confronti di F.T., un cittadino albanese di 57 anni, avevano da subito preso il verso giusto. Nonostante la difficoltà a non perdere di vista l’uomo e le sue attività, visti i repentini spostamenti dello straniero e per il fatto che vivesse a Como, i poliziotti hanno sbrogliato il caso.​Al lavoro della polizia di Stato carnica è seguito il provvedimento della Procura di Udine che ha emesso un mandato di arresto europeo in base al quale il cittadino albanese è stato rintracciato in Austria, arrestato lo scorso 18 aprile dalla polizia estera e ora in attesa di estradizione.La vicenda è lunga: parte nel novembre 2008; è allora che l'uomo viene arrestato dalla Guardia di finanza di Tarvisio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Poi viene rimesso in libertà e diventa uccel di bosco: così si rende irreperibile sul territorio nazionale prima del processo.Dal novembre 2014 gli uomini del vicequestore Alessandro Miconi hanno condotto una attività di indagine che ha contribuito ad assicurare il cittadino albanese alla giustizia, secondo la sentenza del Tribunale di Tolmezzo emessa nell’ottobre del 2010 e divenuta definitiva nel febbraio 2011; da tempo il Tribunale di Tolmezzo non esiste più perché è stato soppresso. La sentenza, a ogni modo, prevede laa un anno di reclusione e il pagamento di una multa di mille euro.