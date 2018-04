«Dovrei arrivare alle 16», ma poi Michael scompare in Germania

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALUZZA (Udine) -per riuscire a rintracciaredidi, di cui si sono perse le tracce nella mattina del 25 aprile inÈ in quella giornata, infatti, che poco dopo le 6.30, ha inviato un messaggio Whatsapp alla mamma. Le ha scritto «Sono partito, dovrei arrivare per le 16». Poi invece di lui più nessuna notizia.Laha lanciato un appello su Facebook: «Questo è mio figlio Michael, 28 anni da compiere il 14 maggio, alto, longilineo, occhi limpidi e puliti, un bravo ragazzo. Doveva rientrare dalla Germania il 25, 26 aprile. Da informazioni ricevute è sceso a Budapest, per un cambio del. Non è da lui non dare notizie. Chiunque lo abbia visto o sappia qualcosa, io ci sono...». Nella giornata di oggi, sabato 28 aprile, si è attivato il