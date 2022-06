Aggressioni, rapine e furti: giovanissimi e già pericolosi. In comunità due ragazzini di 14 e 15 anni

UDINE - Avrebbero aggredito e pesantemente minacciato un diciottenne a cui poco prima avevano rubato del tabacco all'interno dell'autostazione di Udine. In un'altra occasione, sempre nel capoluogo friulano, avrebbero aggredito alle spalle, per futili motivi, e picchiato con pugni anche alla testa un 17enne a cui successivamente avrebbero sottratto lo smartphone. A Lignano Sabbiadoro invece avrebbero rubato uno scooter. Per questo per due ragazzi stranieri di 14 e 15 anni è stata disposta dal Tribunale per i Minorenni di Trieste, su richiesta della Procura, la misura cautelare del collocamento in comunità. I due adolescenti sono ritenuti responsabili della commissione di due rapine, di un furto e di un episodio di lesioni personali nei confronti di altri coetanei.

L'attività di indagine è stata condotta dalla Questura di Udine e dai Carabinieri della Compagnia del capoluogo friulano e della stazione di Lignano Sabbiadoro. Gli episodi si sono verificati tra aprile e maggio. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, i due minorenni, con la complicità di altri coetanei non ancora identificati, hanno posto in essere condotte aggressive, violente e di minacce nei confronti della vittima designata che, sopraffatta dalla violenza del gruppo, era costretta a subire la volontà dei suoi aggressori per evitare conseguenze probabilmente ancora più gravi. I due minorenni sono stati rintracciati questa mattina e portati nelle strutture designate dall'autorità giudiziaria.