Trentenne accoltella un amico e minaccia con un coltello un automobilista per rapinarlo: arrestato

UDINE - Un trentenne di Udine è stato arrestato dalla Squadra Volanti della questura per tentata rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

La ricostruzione

Poco dopo le 20 di sabato scorso, nel parcheggio di un supermercato di via Cividale, in centro città, l'uomo ha strattonato e minacciato di morte con un coltello un uomo di 68 anni, seduto nella propria auto, al quale aveva chiesto di consegnargli tutto il denaro che avesse. A metterlo in fuga è stato l'intervento di un passante, un altro uomo di 33 anni, che ha anche inseguito a piedi l'aggressore.

In zona è intervenuta una Volante: gli agenti, con il taser in dotazione, stante l'atteggiamento aggressivo del rapinatore, che cercava di colpire anche loro, sono riusciti a bloccarlo. Qualche ora dopo, in questura è giunta la segnalazione che, nelle immediate vicinanze, un altro uomo, ferito a un avambraccio e insanguinato, lamentava di esser stato accoltellato da un conoscente. Gli investigatori hanno appurato che si trattava del 30enne appena fermato.

Questa mattina, dopo aver convalidato l'arresto, il Gip, valutati i gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza dell'esigenza cautelare di impedire la reiterazione del reato, ha disposto per l'uomo la misura della custodia cautelare in carcere.