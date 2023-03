Trieste Airport: da luglio due voli a settimana per Olbia

TRIESTE - Novità in arrivo a Trieste Airport, dove ITA Airways effettuerà collegamenti da/per la Costa Smeralda. La città sarda entra a far parte del network delle destinazioni Summer 2023 di Trieste Airport. ITA Airways opererà il collegamento diretto per Olbia a partire dal 22 luglio fino al 3 settembre. La destinazione sarà operata con due frequenze settimanali: il sabato con partenza da Trieste alle 15:25 e ripartenza da Olbia alle 17:25 e la domenica con partenza alle 15:05 e ripartenza da Olbia alle 16:55. Questo operativo consente la perfetta programmazione delle vacanze estive con partenze particolarmente interessanti nel fine settimana. I collegamenti saranno operati con i nuovi Airbus A220-300, aerei di ultima generazione a 148 posti che sono appena entrati in flotta. A partire dal 1° aprile prossimo, inoltre, ITA Airways potenzierà ulteriormente i collegamenti tra Trieste Airport e l’hub di Roma Fiumicino: i voli giornalieri saliranno infatti a 4, consentendo la programmazione di viaggi di andata e ritorno in giornata e garantendo sempre migliori connessioni con tutti i voli del network nazionale internazionale ed intercontinentale.