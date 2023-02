Pizzicati a vendere generatori taroccati: denunciati due ambulanti

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha denunciato due cittadini italiani per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Nello specifico, la volante del Commissariato “Duino – Aurisina”, su segnalazione dei residenti, procedeva al controllo di due soggetti che stavano svolgendo attività di vendita ambulante al dettaglio di alcuni gruppi elettrogeni. Sul posto, il personale operante scopriva che sulla merce, che i due venditori stavano proponendo, erano stati apposti segni distintivi idonei a simulare la provenienza da un noto costruttore del settore e si accertava che, invece, i generatori che essi vendevano erano di qualità nettamente inferiore e prodotti da un’azienda non meglio identificata. I gruppi elettronici, ceduti con inganno ed ad un prezzo certamente più basso per l’eventuale acquirente in buona fede, venivano sequestrati, mentre i due venditori abusivi denunciati a piede libero.