Rischio valanghe, pericolo marcato ​su Alpi e Prealpi del Friuli Venezia Giulia

Pericolo valanghe marcato oggi sulle Alpi e Prealpi del Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto riporta il bollettino regionale, il manto nevoso va lentamente consolidandosi. Sui versanti in ombra permangono delle aree con degli accumuli di neve ventata ancora instabili. Nel pomeriggio è previsto un possibile nuovo rialzo delle temperature con conseguente ripresa dell'attività valanghiva spontanea sui pendii soleggiati. In genere oltre il limite del bosco il pericolo è 3, marcato, ovunque: sui pendii ripidi più ombreggiati è possibile provocare dei distacchi di valanghe anche di medie dimensioni, sulle pendenze più elevate non si esclude il distacco anche al passaggio del singolo sciatore o escursionista. Sotto il limite del bosco il pericolo in genere è minore e sulle Prealpi è limitato alle quote più elevate dei versanti settentrionali. Sui ripidi pendii prativi sono possibili distacchi anche di fondo.