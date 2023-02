Si accascia sui binari, una donna lo vede dalla finestra e dà l'allarme: salvato dal massaggio cardiaco dei poliziotti

TRIESTE - Domenica 29 gennaio, una residente ha notato, sui binari della stazione ferroviaria dismessa di Rozzol/Montebello, la presenza di una persona stesa sui binari. Il 112, allertato dalla donna, ha prontamente interessato il Centro Operativo Compartimentale della Polfer, che ha ordinato il blocco della circolazione dei treni merci lungo la tratta ed inviato sul posto una pattuglia. Giunti sul posto a sirene spiegate, gli agenti hanno rintracciato un uomo, cittadino italiano 64enne, probabilmente senza tetto, che ha riferito d'essere stato colto da malore improvviso. Allertato il 112 affinché inviasse un'ambulanza, gli operatori Pofer hanno constatato l'aggravamento della situazione e senza perdere tempo, grazie alla formazione di primo soccorso ricevuta, hanno proceduto ad effettuare senza indugio il massaggio cardiaco, poi proseguito dal personale medico nel frattempo sopraggiunto, impedendo che la situazione divenisse irreversibile. Non appena stabilizzato, l'uomo è stato trasportato presso l'Ospedale di Cattinara ed accolto in rianimazione. Solo nei giorni scorsi è stata sciolta la prognosi riservata e l'uomo non versa più in pericolo di vita.

