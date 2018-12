Turismo, il sindaco Dipiazza presenta la nuova assessora 27enne

di E.B.

TRIESTE - «Spero che i triestini mi concedano un po' di tempo e che all'inizio abbiano un po' di pazienza». Con queste parole si è presentata alla stampa il nuovo assessore comunale di Trieste con le deleghe al Turismo e allo Sviluppo economico,, nominata il 24 dicembre scorso dal sindaco, Roberto Dipiazza, dopo lea seguito della condanna in secondo grado nell'ambito del processo per le 'spese pazze' in regione durante il suo mandato da consigliere regionale nel quinquennio 2008-2013. «Sono onorata di far parte della città - ha detto - che è lo specchio dell'amore che ha il sindaco per Trieste. Grazie a Forza Italia e in particolare ai giovani del Fvg come Piero Geremia che ha posto le basi per creare gli amministratori di oggi e di domani».De Santis, 27enne, nata a Tivoli,non viveva a Trieste fino a pochi mesi fa, e ha confermato di aver lavorato come assistente parlamentare di Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia.