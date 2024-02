Truffa del falso avvocato: anziana consegna 2mila euro, anche monili

TRIESTE - Ancora un episodio di truffa ai danni di una persona anziana.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno notato una persona che si aggirava in maniera sospetta nei pressi di piazza Libertà, vicino alla stazione ferroviaria. I militari hanno deciso di controllare l'uomo che, provenendo da fuori regione, non è riuscito a fornire motivazioni plausibili su cosa facesse a Trieste. Nel frattempo sono state contattate le centrali operative dei Carabinieri e della Questura per conoscere se, nel mentre, vi erano state segnalazioni per truffe o tentate truffe.

Proprio la Centrale della Questura ha segnalato di aver ricevuto, pochi istanti prima, la denuncia di una truffa avvenuta a Roiano ai danni di una donna 95enne che, credendo al racconto di un sedicente avvocato che l’aveva contattata al telefono parlandole di gravi conseguenze penali per un parente coinvolto in un incidente stradale, aveva consegnato al suo dipendente, immediatamente inviato sul posto, un ammontare di circa 2mila euro tra contante e monili in oro.

I militari hanno dunque eseguito un più accurato controllo dell'uomo rinvenendo addosso allo stesso quanto sottratto all’anziana donna. Si tratta di un italiano 45enne che è stato arrestato e portato al coroneo.