Trolley sospetto vicino al Comune, ma era pieno di indumenti

TRIESTE - Gli artificieri del Nucleo regionale della Polizia hanno fatto brillare questa mattina un trolley sospetto rinvenuto nei pressi degli stalli del parcheggio riservato ai dipendenti del Comune di Trieste, in via del Teatro Romano. La viabilità in zona, con l'accesso veicolare dalle Rive e quella pedonale, è stata interdetta per un breve lasso di tempo - informa la Questura - per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. All'interno della valigia sono stati trovati indumenti. Ultimo aggiornamento: 16:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA