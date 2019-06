Ancora truffe: frastorna la vittima di chiacchiere e la deruba in casa

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Si è fatta aprire la porta perché inviata dalla vicina e. La padrona di casa, frastornata, l’ha ascoltata e ha assecondato la richiesta di questa donna sulla trentina, robusta e che parlava in dialetto triestino, cioè di cambiarlecon tagli di valore inferiore. Le due sono andate in camera da letto ed è stata estratta una busta contenente del denaro. Quindi la repentina richiesta di prepararle un caffè e, poco dopo, di poter usufruire del bagno.e la donna si faceva attendere in cucina. La padrona di casa non l’ha più trovata, così come la busta con il denaro. Resasi conto dell’episodio, accaduto ieri mattina in un appartamento nel rione di San Giovanni, ha contattato il 112 e sul posto si è recato personale della Squadra Volante della Questura. A nulla sono valse le ricerche svolte in zona.Si invitano tutte le persone a diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui che, come persone anziane o che vivono da sole, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e, comunque, per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomali, si invita la cittadinanza a informare prontamente le Forze dell’Ordine attraverso il numero unico 112 e di non avere alcun timore nel segnalare questi episodi.