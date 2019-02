Mamma si toglie la vita il giorno prima del processo contro l'ex

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Indagini sono in corso per stabilire eventuali legami tra ildi una donna -- e il processo a carico del suodenunciato dalla stessa. Il suicidio, infatti è avvenuto proprio alla vigilia dell'udienza preliminare della vertenza giudiziaria.Ieri - 14 febbraio - le parti avrebbero dovuto incontrarsi davanti al Gup ma la donna, di 30 anni, di Trieste,e successivamente si è diffusa la notizia che il giorno prima - 13 febbraio - si era suicidata, al sesto piano. Come riporta il quotidiano Il Piccolo, il pm titolare delle indagini, Chiara De Grassi, sarebbe stata intenzionata a rinviare a giudizio l'uomo, accusato di vari episodi di maltrattamenti e minacce, avvenuti nel 2017.