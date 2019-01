Mancata precedenza, 34enne si schianta con lo scooter contro l'auto

di E.B.

TRIESTE - Unè rimasto ferito a causa di unstradale avvenuto nel pomeriggio all'incrocio tra piazza della Libertà e via Paulania a Trieste. Lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con una Volkswagen nera. Secondo una prima ricostruzione della Polizia, l'urto sarebbe stato causato da una mancata precedenza. Il ferito è stato portato in ospedale in ambulanza, mentre gli agenti stanno ultimando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.