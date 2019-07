Vasto incendio divampa sul Carso Sterpaglie in fiamme a Doberdò

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Un vasto incendio è divampato sull'altopiano carsico: lee le fiamme, alimentate dal vento, si sono estese, richiedendo ai vigili del fuoco interventi in forze. Un'autobotte del comando di Trieste è impegnata a Devetachi nel comune diGorizia). Per le operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco stanno operando assieme ai colleghi di Gorizia e Monfalcone, intervenuti con altre due autobotti e una campagnola attrezzata per gli incendi boschivi. Attivato anche il Nucleo Elicotteri della Protezione civile e gli uomini del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia.