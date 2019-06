Ruba le monete in un negozio, poi si concede una birra... ma finisce male

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato un cittadino polacco, A.N., di 27 anni. Si è introdotto all’interno di un negozio di oggettistica in via Cavanacon le mani e il suo operato è stato notato da alcuni passanti che hanno telefonato al 112. Poco dopo è scattato l’allarme antintrusione e l'uomo è uscito e si è allontanato. Personale della Squadra Volante lo ha rintracciato in via Torino, intento a bere una birra. Il titolare del negozio ha appurato l’apertura della cassa e la mancanza di varie monete. Accompagnato in Questura, una volta fotosegnalato, il polacco è stato denunciato. Nella notte fra sabato e domenica, invece, ignotia un furgone, regolarmente parcheggiato in via Genova. Il proprietario del mezzo ha chiamato ieri mattina il 112 e sul posto si è recata una Volante. Indagini in corso.