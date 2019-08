Ferriera, sindacati in allerta: «Sono a rischio 500 posti di lavoro»

TRIESTE - Sono «circa 500» i posti di lavoro a rischio alla Ferriera di Trieste nel caso in cui l'area a caldo venisse riconvertita. A lanciare l'allarme, dopo l'apertura «ufficiale» di Siderurgica Triestina - Gruppo Arvedi, disposta a discutere una proposta in tal senso con la Regione Fvg, sono le rappresentanze sindacali che per lunedì hanno annunciato un'assemblea dei lavoratori con Fim-Fiom-Uil e Rsu, durante la quale «verrà deciso il da farsi». La riconversione dell'impianto, da tempo al centro delle proteste perché ritenuto causa di inquinamento ambientale, potrebbe prevedere uno sviluppo logistico. Ieri l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro, aveva definito un «traguardo» la disponibilità dell'azienda di discutere il superamento dell'area a caldo. Un iter da «chiudere entro il 2022» e comunque «tenendo conto dei diritti di impresa e salvaguardando i posti di lavoro».



Rassicurazioni che non tranquillizzano il mondo del lavoro. «A oggi - afferma il segretario provinciale Fiom, Marco Relli - l'area a caldo occupa circa 400 dipendenti», a cui va aggiunto un indotto «di 100-120» addetti. Solo «una minima parte potrà essere assorbita nell'area a freddo, per gli altri dovremmo capire quali sono le intenzioni». Sindacati e lavoratori, conclude, sono «preoccupati perché le prospettive non ci sono, non c'è nessun altro posto di lavoro», e «la disoccupazione a Trieste sta aumentando». Il punto, osserva il segretario provinciale della Cgil, Michele Piga, è che «la garanzia occupazionale non è elemento sufficiente, occorre preservare i posti di lavoro. Si parla di riconversione ma non si dice in cosa. E manca il coinvolgimento complessivo del sindacato». «All'azienda abbiamo chiesto più volte senza ottenerli i piani industriali»: questo nuovo passo «dimostra che c'erano altri piani». Ora, conclude, «attiveremo tutti i percorsi e sollecitazioni» a tutela del lavoro.

