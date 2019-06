Castello di Miramare: ingresso gratis per Festa della Repubblica

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - In occasione della Festa della Repubblica - domani 2 giugno - e del compleanno di Miramare sono previste molte iniziative:nel parco in collaborazione con WWF Area Marina Protetta Miramare. Giovedì 2 giugno 1955 il Soprintendente a monumenti,gallerie, e antichità di Trieste invitava a partecipare all'inaugurazione del Museo storico di Miramare che apriva al pubblico per la prima volta. Dopo 64 anni,e riunito sotto un'unica direzione anche il parco del castello, Miramare è al terzo posto in Italia come sito a ingresso gratuito per numero di visitatori. Con la collaborazione di WWF Area marina protetta, Miramare aderisce all'iniziativa proposta da APGI-Associazione Parchi e Giardini d'Italia per l'Appuntamento in Giardino, evento che ha l'obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani.