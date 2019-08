Ubriaco aggredisce e insulta i bagnanti a Barcola: arrestato

di E.B.

TRIESTE - Attimi di tensione nella pineta di Barcola quando una persona, visibilmente ubriaca,cercando di aggredire chiunque provasse ad avvicinarsi. La situazione è stata segnalata dai presenti al numero di emergenza 112, che ha inviato sul posto i sanitari del 118. Il personale medico non è però riuscito a tranquillizzare il soggetto, tanto che. Poco dopo è giunta una pattuglia dei Carabinieri di Barcola, che ha subito cercato di instaurare un dialogo con l’uomo, un pregiudicato triestino di 50 anni ben conosciuto dai militari. Tuttavia, l'uomo è risultato da subito poco collaborativo ed ha reagito in maniera violenta avventandosi anche contro i Carabinieri che sono riusciti, dopo una breve colluttazione, a immobilizzarlo. Il 50enne è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, dove i sanitari hanno riscontratoDopo aver ricevuto assistenza medica, è stato deferito in stato di arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per ubriachezza. È stato piantonato presso il Pronto soccorso per evitare ulteriori episodi di violenza e oggi è stato dimesso e accompagnato al Coroneo, a disposizione della Procura della Repubblica.