Trafugano una statua equestre in bronzo da 3 quintali e la fondono: arrestato un 42enne

TRIESTE - Hanno sfondato di notte il cancello della ditta dove era stata collocata un'imponente statua equestre simbolo della piazza in ristrutturazione e, con l'aiuto di un argano sono riusciti a trafugarla. Successivamente l'hanno fusa per potersi impossessare dei 3 quintali di bronzo.

Questo solo l’episodio più eclatante di una banda che, nelle provincie di Asti e Genova, tra il 2018 e il 2020, ha messo a segno una serie di assalti a depositi di rame e metalli in genere. Nel tempo però tutti i componenti della banda sono diventati dei ricercati. A rintracciarne uno è stata la pattuglia della Radiomobile di Aurisina dopo averlo controllato mentre si trova in trasferta, viaggiando a bordo di un autobus di linea. L’uomo, un 42enne romeno, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Asti.