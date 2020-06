Droga in taxi dalla Slovenia, nove arresti tra Monfalcone e la Campania

A conclusione di un’articolata e complessa attività di indagine durata un anno, nelle prime ore dello scorso 9 giugno personale del commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Monfalcone, unitamente alle squadre mobili delle questure di Napoli e Gorizia, nell’ambito dell’Operazione Cantonà, ha eseguito nove ordinanze di misure cautelari, emesse dal g.i.p. del tribunale di Gorizia, nei confronti di altrettanti soggetti dimoranti nel mandamento monfalconese e nel quartiere napoletano di Pianura.



L’operazione ha posto fine ad un traffico di cocaina proveniente dalla Slovenia che veniva poi ceduta, dopo esser stata tagliata, sulla piazza monfalconese.



In seguito all’arresto del principale pusher, avvenuto un mese fa a Napoli, gli spacciatori, essendo stati stroncati i canali di rifornimento dalla Campania, avevano deciso di procurarsi settimanalmente la cocaina sulle piazze slovene. La scelta è stata concretamente attuata con diversi accorgimenti, ad esempio effettuando più viaggi di approvvigionamento con un limitato quantitativo di sostanza (abilmente occultata in apparati elettronici) o, in alcune occasioni, utilizzando dei taxi, sia per eludere i controlli sia per limitare i danni economici in caso di fermo da parte delle forze dell’ordine.



Questa attività è un seguito di una più vasta indagine, condotta dal commissariato di Monfalcone sotto la direzione della procura della Repubblica di Gorizia, iniziata nel 2018 che ha già portato all'arresto di numerosi soggetti ed al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti (operazioni Welfen e Lotar).