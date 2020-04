«Datemi più metadone»: si ferisce e minaccia gli operatori sanitari

TRIESTE - Arrestato per i delitti di interruzione di pubblico servizio, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di F.D., 58 anni. Le indagini, dirette dalla Procura delle Repubblica di Trieste, sono state avviate a seguito di due recenti interventi delle Forze dell’Ordine presso il Sert di Piazzale Canestrini, dove F.D., con atteggiamento minaccioso, si era recato pretendendo dai sanitari la consegna di una quantità di metadone superiore a quella prescritta. In particolare, il 13 marzo scorso, a seguito della mancata concessione di una dose di metadone superiore a quella stabilita, F.D. si è denudato procurandosi ferite da taglio e minacciando ripetutamente non solo i sanitari presenti, ma anche le Forze dell’Ordine che in quei frangenti erano intervenute sul posto. Nel mese di aprile, i sanitari del Sert si sono trovati ancora una volta ad avere a che fare con il 58enne, il quale si era nuovamente presentato alla sede del Sert per pretendere un dosaggio di metadone superiore a quello prescritto.



Al rifiuto, l’uomo, ha dapprima offeso e minacciato gli operatori sanitari presenti e la pattuglia delle Forze dell’Ordine nel frattempo intervenuta e, successivamente, ha minacciato di morte un operatore del Sert, affinché gli prescrivesse altre dosi di metadone, interrompendo, così, per un considerevole lasso di tempo, il pubblico servizio svolto dai sanitari del Dipartimento delle Dipendenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA