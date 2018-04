Tenta il furto alle Poste ma viene colto in flagrante: va ai domiciliari

di E. B.

TRIESTE - Tentato furto all'ufficio delledi via Soncini nel rione di Servola. A segnalare l'accaduto telefonicamente alla Polizia è stato un passante notando una persona di spalle con addosso un giubbotto nero e cappuccio calzato che stava armeggiando consulla porta dell’ufficio riuscendo a romperla.Gli agenti, inviati prontamente dalla sala operativa, hanno notato a il ladro posizionato di fronte alla porta d’ingresso delle Poste: l’uomo, accorgendosi della presenza dei poliziotti, ha tentato una breve fuga in un vicolo laterale cieco nelle vicinanze dell’edificio postale, dove è stato raggiunto dalla volante che lo aveva inseguito. Nel mentre, ha cercato di disfarsi nella corsa di unarecuperata dagli agenti sotto il cancello di un’abitazione. A quel punto è stato immediatamente bloccato ed identificato ed è risultato essere già noto per numerosi precedenti contro il patrimonio.Il giovanee forzato violentemente il profilato del serramento, provocando un ingente danno, ma il tentativo di furto è stato interrotto dall'arrivo della volante. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.