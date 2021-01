Studenti universitari in 17 in un appartamento per il rito Babbo Natale Segreto: tutti multati

TRIESTE - Si sono ritrovati in 17 in un appartamento a Trieste, in zona Gretta, per scambiarsi i regali di Natale e all'arrivo dei Carabinieri, ieri sera dopo le 21, non hanno saputo giustificare la loro presenza nell'abitazione. Per questo motivo tutti e 17, studenti universitari, sono stati sanzionati per aver violato la normativa anti-Covid.

Babbo Natale segreto

A chiamare i militari dell'Arma sono stati i vicini di casa, infastiditi dai rumori che provenivano dall'appartamento. Sul posto sono giunte due pattuglie di Barcola e del Radiomobile di Aurisina, che hanno identificato e sanzionato gli studenti. Secondo una ricostruzione, questi ultimi si erano dati appuntamento per il rito del «Babbo Natale segreto», ovvero la consegna dei regali in modo anonimo.

