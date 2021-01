TRIESTE - 23 ragazzi italiani e stranieri trovati senza rispetto delle distanze interpersonali nella sala fumatori del bar Principe in piazza Garibaldi a Trieste. Il locle è stato chiuso per 5 giorni dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura per violazione della normativa antipandemica.

Ultimo aggiornamento: 18:38

