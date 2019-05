Spaccio di droga senza fine in zona Stazione, altri due arresti

di E.B.

TRIESTE - Spaccio e detenzione illegale di sostanze stupefacenti: la polizia ha arrestato un cittadino iracheno residente in città ma di fatto senza fissa dimora è una italiana, residente nel quartiere di Valmaura. L'indagine era iniziata a gennaio a seguito di un sequestro di alcuni grammi di Marjuana e hashish a carico di una donna nei pressi della stazione centrale. È poi proseguita con vari servizi di appostamento ed osservazione dai quali è emerso anche il coinvolgimento nel traffico illecito di droga dell'allora compagno della donna. Il cittadino iracheno, già coinvolto nell'operazione "Silos" di marzo culminata con l'arresto di numerosi spacciatori, è ritenuto responsabile, assieme alla donna, della cessione di una dose di cocaina effettuata a marzo nonché della detenzione ai fini di spaccio di altre tipologie di sostanze stupefacenti. I due, tenendo un basso profilo e cercando di passare inosservati, portavano avanti l'attività illecita occupandosi di incontrare i clienti in posti poco frequentati o nell'abitazione della donna per la quale sono scattati gli arresti domiciliari.